МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Сотрудники Королевской почты Великобритании (Royal Mail) начали серию забастовок в Великобритании, что ставит под угрозу доставку посылок и подарков по всей стране в преддверии Рождества, сообщает газета Guardian. Китай и страны Персидского залива обсудят создание зоны свободной торговли

Профсоюз работников связи Communication Workers Union (CWU) ранее опубликовал график планируемых забастовок: работники почты будут требовать повышения заработной платы 9, 11, 14, 15, 23 и 24 декабря.

В пятницу по меньшей мере 15 тысяч членов профсоюза должны выйти на акцию протеста перед Вестминстерским дворцом, где находится британский парламент, что станет самой крупной в истории демонстрацией почтовых работников в стране, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление профсоюза.

Декабрь является одним из самых загруженных месяцев для почтовых сотрудников из-за рождественского периода и многочисленных рассылок подарков и поздравительных открыток. Забастовки в эти дни, особенно в канун Рождества, приведут к перебоям в работе службы.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября достигла 11,1%.