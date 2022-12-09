МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Минэкономики Украины ожидает, что по итогам ноября спад ВВП страны составит 41% в годовом выражении, а по итогам всего года — 33,2%, сообщил первый замглавы ведомства Денис Кудин. Минфин Украины допустил рост инфляции до 28 процентов

"Наши ожидания по ноябрю — минус 41%. Это существенно глубже, чем то, что мы прогнозировали раньше. По итогам года наш прогноз — минус 33,2%. Мы его несколько ухудшили вследствие атак на энергосистему после 23 ноября и 5 декабря. До этих дат прогноз был минус 32%", — сказал Кудин в рамках дискуссии Центра экономической стратегии, видео которой опубликовано на Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

В начале декабря глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявлял, что в конце февраля должен состояться пересмотр мониторинговой программы МВФ, успешное завершение которого позволит получить доступ к расширенному финансированию.

При этом он напоминал, что, чтобы получить "положительное решение" в феврале, украинской стороне "предстоит выполнить блоки" — корпоративное управление в госпредприятиях и банках, проведение оценки качества активов банков, стресс-тестирование, разработка концепции того, как власти Украины в конце концов с каждым банком выходят на планы докапитализации, поддержка институционально сильного и независимого НБУ.

МВФ выделил Украине в этом году 2,7 миллиарда долларов собственных ресурсов в рамках экстренного финансирования и направил дополнительные 2,2 миллиарда долларов через администрированный счет, сообщали украинские СМИ.

В начале ноября министр экономики и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявляла, что по итогам девяти месяцев падение ВВП оценивалось на уровне около 30%. При этом она уточняла, что спад по итогам года может превысить показатель за январь-сентябрь.

* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.