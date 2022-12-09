2022-12-09T16:45:47+03:00
2022-12-09T16:45:47+03:00
2022-12-09T16:45:47+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20221209/839119695.html
Канада ввела санкции против российских ведомств
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Оттава ужесточила антироссийские санкции, включив в черные списки ряд ведомств. Так, под ограничения попали МВД России, Центризбирком, ФСИН, Следственный комитет, Минюст и... ПРАЙМ, 09.12.2022
экономика, мировая экономика, новости, канада, санкции против рф
https://1prime.ru/images/83233/30/832333044.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83233/30/832333044.jpg
https://1prime.ru/images/83233/30/832333041.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83233/30/832333041.jpg
https://1prime.ru/images/83233/30/832333038.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83233/30/832333038.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Оттава ужесточила антироссийские санкции, включив в черные списки ряд ведомств.
Так, под ограничения попали МВД России, Центризбирком, ФСИН, Следственный комитет, Минюст и Федеральное агентство по делам национальностей.
Кроме того, под санкциями оказались еще 33 физлица.