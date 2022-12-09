МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Оттава ужесточила антироссийские санкции, включив в черные списки ряд ведомств.

Так, под ограничения попали МВД России, Центризбирком, ФСИН, Следственный комитет, Минюст и Федеральное агентство по делам национальностей.

Кроме того, под санкциями оказались еще 33 физлица.