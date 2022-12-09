США ввели персональные санкции протв Памфиловой и некоторых членов ЦИК России
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ВАШИНГТОН, 9 дек — ПРАЙМ. США ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой, а также других членов избиркома, сообщает американский минфин.
Согласно сообщению ведомства, санкции связаны с проведением в сентябре референдума о вхождении новых территорий в состав России. В список внесли Памфилову, ее заместителя Николая Булаева, секретаря ЦИК Наталию Бударину и других, всего 15 фамилий.
Кроме того, говорится в сообщении, санкции введены против людей, которых США связывают с якобы организацией "фильтрационных" лагерей для украинцев, в частности, против чиновников администрации президента Олега Нестерова и Евгения Кима, а также представителей Донецкой Народной Республики.
https://1prime.ru/world/20221209/839121719.html
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