ВАШИНГТОН, 9 дек — ПРАЙМ. США ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой, а также других членов избиркома, сообщает американский минфин. США не отменят санкции, заявил Рябков

Согласно сообщению ведомства, санкции связаны с проведением в сентябре референдума о вхождении новых территорий в состав России. В список внесли Памфилову, ее заместителя Николая Булаева, секретаря ЦИК Наталию Бударину и других, всего 15 фамилий.

Кроме того, говорится в сообщении, санкции введены против людей, которых США связывают с якобы организацией "фильтрационных" лагерей для украинцев, в частности, против чиновников администрации президента Олега Нестерова и Евгения Кима, а также представителей Донецкой Народной Республики.