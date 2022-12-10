БРЮССЕЛЬ, 9 дек — ПРАЙМ. Совет Евросоюза согласовал пакет документов, который позволит ЕС выделить Украине кредитную поддержку на сумму 18 миллиардов евро в 2023 году, говорится в сообщении Совета. Премьер Молдавии объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине

"Совет достиг соглашения по пакету законодательных актов, который позволит ЕС оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро", — говорится в нем.

Также уточняется, что кредиты будут иметь 10-летний льготный период.

Пакет теперь будет направлен на согласование Европарламенту. В релизе не исключается, что это может произойти на следующей неделе.

Часть пакета законодательных актов, необходимых для перечисления этих средств, была согласована советом министров экономики и финансов стран ЕС 6 декабря. Однако тогда достичь окончательной договоренности по всему пакету не удалось, ее заблокировала Венгрия.

Было решено искать другие варианты для разблокировки этого финансирования, которые могли бы быть согласованы 26 государствами, вместо необходимого ранее единогласия от всех 27 стран региона.

Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК тогда отмечали, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег из этой макрофинансовой помощи требовалось ее согласование странами ЕС и Европарламентом. Новая макрофинансовая помощь, по задумке ЕК, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен льготный период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.