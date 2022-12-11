Байден считает, что экономика США в 2022 году может расти быстрее китайской
Байден считает, что экономика США в 2022 году может расти быстрее КНР впервые с 1976 года
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ВАШИНГТОН, 11 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, сославшись на прогнозы "независимых экспертов", допустил, что американская экономика в 2022 году может обогнать Китай по темпам роста впервые с 1976 года.
"Независимые эксперты прогнозируют, что экономика США в этом году может вырасти даже быстрее, чем экономика Китая", — написал он в Twitter.
По словам Байдена, этого не происходило с 1976 года.
При этом американский президент не сообщил, на каких именно экспертов он ссылается.
По прогнозам МВФ, рост ВВП Китая в 2022 году ожидается на уровне 3,2%. При этом рост американской экономики в МВФ прогнозируют на уровне 1,6% по итогам текущего года.
https://1prime.ru/world/20221211/839131691.html
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