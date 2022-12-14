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Иран завершил переговоры с ЕАЭС по созданию зоны свободной торговли
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Иран и ЕАЭС завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли, достигнув соответствующего соглашения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Переговоры между Ираном и... ПРАЙМ, 14.12.2022
экономика, мировая экономика, новости, иран, еаэс, зона свободной торговли
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА 14 дек — ПРАЙМ. Иран и ЕАЭС завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли, достигнув соответствующего соглашения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Переговоры между Ираном и секретариатом ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли завершены", — сказал посол в ходе пресс-конференции.
По его словам, достигнутая договоренность должна пройти ратификацию в парламентах стран, входящих в ЕАЭС, а также в самом Иране.