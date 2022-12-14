МОСКВА 14 дек — ПРАЙМ. Иран и ЕАЭС завершили переговоры по созданию зоны свободной торговли, достигнув соответствующего соглашения, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Переговоры между Ираном и секретариатом ЕАЭС по соглашению о зоне свободной торговли завершены", — сказал посол в ходе пресс-конференции.

По его словам, достигнутая договоренность должна пройти ратификацию в парламентах стран, входящих в ЕАЭС, а также в самом Иране.