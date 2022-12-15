МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Иностранные партнеры калининградского "Автотора" очень хотят вернуться, автохолдинг готов их ждать, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов. "Автотор" заключил соглашения с тремя китайскими компаниями

До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.

"Подают, они очень хотят вернуться", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, подают ли признаки жизни старые партнеры "Автотора".

Губернатор добавил, что вернуться им мешает "политика их руководителей".

"Некоторые производители прямо очень хотят вернуться и понимают, что они теряют огромный рынок перспективный и могли бы, наоборот, в отсутствие конкурентов занимать все большую и большую долю. Конечно, для них это очень серьезные экономические потери возможностей, которые перед ними открылись. Я думаю, будут делать все для того, чтобы быть первыми на старте возврата", — добавил он.

Отвечая на вопрос, готов ли "Автотор" их ждать, Алиханов сказал: "Да, конечно. Но ждать, не работая, он не готов, они будут точно работать с другими партнерами"

По его словам, у "Автотора" есть возможности собрать до 100 тысяч автомобилей в следующем году, договоренности с партнерами позволяют это сделать.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода — около 250 тысяч машин в год.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.