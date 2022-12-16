МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в четверг объявил о выделении дополнительных 2,5 миллиардов долларов помощи Африке на повышение устойчивости продовольственных рынков, сообщил Белый дом. "АвтоВАЗ" изучит возможность экспорта в страны Африки

Согласно распространенному сообщению администрации, с таким объявлением Байден выступил в ходе проходящего в Вашингтоне саммита США-Африка, в котором принимают участие порядка 50 стран континента.

"Президент Байден объявил о выделении дополнительных 2,5 миллиарда долларов в виде неотложной, среднесрочной и долгосрочной помощи в сфере продовольственной безопасности в целях поддержания продовольственных систем и рынков снабжения Африки", — проинформировали в Белом доме.

Помимо этого, Байден дал старт новому стратегическому партнерству в сфере продовольственной безопасности между США и Африканским союзом.