США выделят дополнительную помощь на продовольственную безопасность Африки
Белый дом: США выделят дополнительные $2,5 миллиарда на продовольственную безопасность Африки
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в четверг объявил о выделении дополнительных 2,5 миллиардов долларов помощи Африке на повышение устойчивости продовольственных рынков, сообщил Белый дом.
Согласно распространенному сообщению администрации, с таким объявлением Байден выступил в ходе проходящего в Вашингтоне саммита США-Африка, в котором принимают участие порядка 50 стран континента.
"Президент Байден объявил о выделении дополнительных 2,5 миллиарда долларов в виде неотложной, среднесрочной и долгосрочной помощи в сфере продовольственной безопасности в целях поддержания продовольственных систем и рынков снабжения Африки", — проинформировали в Белом доме.
Помимо этого, Байден дал старт новому стратегическому партнерству в сфере продовольственной безопасности между США и Африканским союзом.
https://1prime.ru/world/20221216/839192109.html
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