Премьер Польши: санкции Евросоюза расширены на 200 россиян и продукцию двойного назначения
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Санкции Европейского союза расширены на около 200 россиян и продукцию двойного назначения, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания Европейского совета в Брюсселе.
"Индивидуальные санкции охватили около 200 человек", — сказал Моравецкий.
Он добавил, что также санкции расширены на продукцию двойного назначения.
Моравецкий пояснил, что товары двойного назначения "охвачены усиленным контролем импорта (в Россию из ЕС — ред.)". Также расширен список товаров, экспорт которых в Россию запрещен. "В основном это гражданские продукты, которые использует Россия. Например производство дронов".
Также, по словам польского премьера, вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России. "Это важная форма давления на Россию", — оценил он.
Также он рассказал, что в новом санкционном пакете расширен перечень услуг, которые запрещено оказывать России.
В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.
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