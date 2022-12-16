МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Санкции Европейского союза расширены на около 200 россиян и продукцию двойного назначения, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания Европейского совета в Брюсселе. СМИ: ЕС согласовал новые санкции против России

"Индивидуальные санкции охватили около 200 человек", — сказал Моравецкий.

Он добавил, что также санкции расширены на продукцию двойного назначения.

Моравецкий пояснил, что товары двойного назначения "охвачены усиленным контролем импорта (в Россию из ЕС — ред.)". Также расширен список товаров, экспорт которых в Россию запрещен. "В основном это гражданские продукты, которые использует Россия. Например производство дронов".

Также, по словам польского премьера, вводится запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России. "Это важная форма давления на Россию", — оценил он.

Также он рассказал, что в новом санкционном пакете расширен перечень услуг, которые запрещено оказывать России.

В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.