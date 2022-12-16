МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Польша и Литва предложили продлять антироссийские санкции Европейского союза раз в год, а не раз в полгода, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания Европейского совета в Брюсселе. США ввели санкции против девяти российских компаний

"Польша и Литва предложили, чтобы санкции в отношении России рассматривались в 12-месячном цикле, то есть не нужно было возвращаться к санкциям каждые шесть месяцев, а только раз в год. Это, конечно, усиление санкций", — сказал Моравецкий.

"Мы договорились, что на очередном евросовете вернемся к этому и решим, согласны ли мы на это", — добавил он.

В четверг постоянные представители стран ЕС согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Уже известно, что санкционный список расширен на около 200 граждан России и продукцию двойного назначения. Окончательная техническая процедура оформления санкционного пакета, как ожидается, будет завершена в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном журнале союза, после чего они вступят в силу.

ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.