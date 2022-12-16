МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает продление сделки по экспорту зерна и удобрений через порты Украины на благо стран Африки и "народов по всему миру". Байден считает, что экономика США в 2022 году может расти быстрее китайской

"Мы продолжаем выступать в поддержку продления согласованной под эгидой ООН сделки по содействию экспорту украинского зерна, что принесет пользу не только Африки, но и народам по всему миру", — сказал Байден, выступая в рамках проходящего в Вашингтоне саммита США-Африка.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.