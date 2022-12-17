МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla может объявить о строительстве завода по производству электромобилей в Мексике на следующей неделе, передает агентство Блумберг. Илон Маск продал почти 22 миллиона акций Tesla

"Tesla Inc. завершает разработку планов по строительству завода по сборке электромобилей в промышленной зоне на северо-востоке Мексики и может объявить о строительстве завода уже на следующей неделе", — говорится в сообщении агентства.

Согласно информации источников агентства, завод будет построен в городе Монтеррей в мексиканском штате Нуэво-Леон. Как отмечается, окончательные детали еще прорабатываются.

По данным агентства, завод в Мексике станет частью программы по расширению глобального производства компании, которая включает в себя новые заводы в Берлине, Шанхае и американском штате Техас.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.