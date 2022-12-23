МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия заблокировала 22 миллиарда евро, которые Венгрия, согласно подписанным договоренностям, должна получить из европейских фондов сплоченности, передает агентство Рейтер. Власти Венгрии заявили о получении партии топлива для АЭС "Пакш"

Как отмечает агентство, решение об удержании этой суммы для Венгрии было принято, поскольку в четверг ЕК и Будапешт подписали соглашение о партнерстве, которое подробно описывает, как будут расходоваться деньги из бюджета ЕС, в рамках оперативных программ, предложенных Венгрии.

Заблокированная сумма представляет собой трансферты, которые Венгрия должна получить из долгосрочного бюджета ЕС в период с 2021 по 2027. Программы, на которые Венгрия планировала потратить 22 миллиарда евро, включали в себя образование для детей из неблагополучных семей, модернизацию железнодорожного транспорта, доступ к широкополосной связи и помощь регионам, пострадавшим от закрытия угольных заводов.

"Европейская комиссия считает, что горизонтальное благоприятное условие по Хартии ЕС по правам человека еще не выполнено. Это означает, что ЕК не может компенсировать расходы (Венгрии). Мы будем продолжать работать с венгерскими властями, чтобы преодолеть эту ситуацию", — приводит агентство слова Элизы Феррейры, еврокомиссара по вопросам сплоченности и реформ.

Как отмечается, Венгрия сможет получить без каких-либо предварительных действий 1,5% средств в виде предварительного финансирования, а также некоторую сумму наличными в виде технической помощи для подготовки проектов.

Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.

Впоследствии Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжала блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными.