МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Сенат США включил в проект бюджета на 2023 год поправку об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины, написал в Twitter старший политический советник Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро. Об этом сообщает "Коммерсант". Венгрия заморозила российские активы на 870 миллионов евро

"Сенат США только что единогласно проголосовал за отправку изъятых активов олигархов на Украину", — написал Массаро.

Поправку в бюджет предложил внести сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, заявивший, что "эта поправка позволит Министерству юстиции через государственного секретаря переводить доходы от арестованных активов олигархов или других организаций, находящихся под санкциями, народу Украины".