МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты сигнализирует об отсутствии успехов Украины в конфликте с Россией, считает обозреватель издания Bloomberg Хэл Брендс. Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией

Он отметил, что "Зеленский не приехал бы в Вашингтон, если бы все было хорошо", подчеркнув, что скептические настроения республиканцев заставляют Киев волноваться. При этом перспективы поддержки со стороны США, по словам Брендса, становятся все более неясными.

Обозреватель утверждает, что "чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше его требования будут конкурировать в сознании американских политиков с требованиями других непредвиденных обстоятельств, с которыми может столкнуться Вашингтон".

Как пишет Брендс, несмотря на заявление Белого дома о новых поставках вооружений и финансовой поддержке в размере $45 миллиардов, остается непонятным, превратятся ли "овации в сторону Зеленского в открытую чековую книжку в следующем году".