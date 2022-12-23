МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Член конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила 18 конгрессменов от Республиканской партии в поддержке нового транша Украине и назвала их "предателями", передает РИА Новости. СМИ: в сенате США резко притормозили продвижение обещанной Украине помощи

Конгрессвумен сообщила, что 18 конгрессменов-республиканцев поддержали принятие проекта федерального бюджета на 2023 год на $1,7 триллиона, $45 миллиардов из которых будут отправлены Украине и союзникам США по НАТО в рамках военной и финансовой поддержки.

"Ваши деньги отправились на защиту украинских границ, а не американских", — возмутилась Грин.