В США обвинили конгрессменов-республиканцев в предательстве
Конгрессвумен Грин назвала "предателями" республиканцев, проголосовавших за новый транш Украине
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Член конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила 18 конгрессменов от Республиканской партии в поддержке нового транша Украине и назвала их "предателями", передает РИА Новости.
Конгрессвумен сообщила, что 18 конгрессменов-республиканцев поддержали принятие проекта федерального бюджета на 2023 год на $1,7 триллиона, $45 миллиардов из которых будут отправлены Украине и союзникам США по НАТО в рамках военной и финансовой поддержки.
"Ваши деньги отправились на защиту украинских границ, а не американских", — возмутилась Грин.
https://1prime.ru/world/20221223/839277002.html
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