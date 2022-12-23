МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Инфляция в Японии в ноябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года впервые за 41 год достигла 3,7%, свидетельствуют данные министерства общенациональных дел и коммуникаций. Иена укрепилась после коррекции политики Банка Японии

Это существенно превышает целевой уровень инфляции, установленный Банком Японии (центральный банк страны) в 2%. Главной причиной стало повышение цен на сырье и резкий рост цен на продовольствие.

Если исключить колебания цен на скоропортящиеся продукты, то на продовольствие цены выросли на 6,8% по сравнению с ноябрем прошлого года. Лидерами роста стали листовой салат (36,9%), растительное масло (35%), кета (26,8%), картофельные чипсы (18%), хлеб (14,5%), свежие морепродукты (13,6%).

Цены на газ выросли на 21%, на газ, поставляемый в жилые дома и офисы, на 28,9%, а на электричество на 20,1%. Цены на транспорт выросли на 6,7%, а на сотовую связь – на 20,1%.

Рост цен продолжается уже 14 месяцев подряд. Он вызван ростом цен на энергоносители и продовольствие в сочетании с низким курсом японской национальной валюты. В октябре впервые с 1990 года цена за один доллар составила 150 иен.