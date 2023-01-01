МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Жители Греции недовольны ростом стоимости жизни после пандемии COVID-19 и введения Евросоюзом антироссийских санкций, сообщил корреспондент РИА Новости. Такого еще не было. Названы восемь глобальных рисков 2023 года

На высокую инфляцию жалуются как пенсионеры, так и молодое поколение.

Живущий на Кипре 67-летний Манолис заявил, что не помнит, когда в последний раз цены были такими высокими. По его словам, сейчас стоимость жизни втрое выше, чем год назад.

Мужчина напомнил, что раньше Греция активно торговала с Россией и принимала российских туристов, но из-за санкций "все это ушло".

"Я уверен, что многие, к сожалению, из-за этого решения ЕС потеряют работу", — заявил он. Какие мрачные страхи человечества сбываются уже сейчас

На стремительный рост цен пожаловался и 32-летний адвокат Никос. Он рассказал, что многие магазины в стране закрываются из-за высоких расходов, плохой выручки и дополнительной финансовой нагрузки.

Другой собеседник агентства, фермер Стелиос, рассказал, что заниматься сельским хозяйством в Греции становится все труднее из-за дефицита и подорожания удобрений.

Владелица автосалона Эвангелия выразила мнение, что ЕС мог бы направить больше усилий на поддержку бизнеса. Она назвала неправильными решения Брюсселя, направленные на защиту граждан от энергеокризиса.

"Ведь если бы не было санкций против России, то кризиса бы не было", — отметила предпринимательница.

В то же время 29-летний бухгалтер Михалис считает, что Европа идет в верном направлении к обретению энергетической независимости, в том числе через сокращение поставок сырья из России.

Запад ввел масштабные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения затронули торговлю услугами и товарами, в том числе энергоресурсами, банковскую сферу и финансы, технологии, туризм, инвестиции.

На этом фоне в США и ЕС резко подскочили цены на топливо и продовольствие, годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября достигла десяти процентов.