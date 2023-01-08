МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Антироссийские санкции наносят больше урона самому Евросоюзу, чем России, считает посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай.

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Посол Эритреи указал на "очень хороший жест" России

Дипломат отметил, что иногда ограничения способствуют развитию. Так, Россия, по его словам, раньше во многом зависела от импорта из Европы, а сейчас самостоятельно производит всю необходимую продукцию.

"Кто от этого теряет больше? Европейские страны", — подчеркнул Цеггай в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем он допустил, что Россия может в течение нескольких лет испытывать проблемы с определенными технологиями. 

"Но Россия — страна, которая первая отправила человека в космос. Неужели она не может сама все производить?" — указал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.