МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. По прошествии почти года после начала специальной военной операции (СВО) поездка в Россию стала "сюрпризом" для преподавателя британского вуза, пишет портал The Conversation. По китайскому следу: где Европа добудет газ следующей зимой

В частности, преподаватель Королевского университета Белфаста, доктор философии Александр Титов в своей статье для издания высказывает удивление тому, что за последний год Россия практически не изменилась.

Титов ездил в родной Санкт-Петербург год назад и сейчас решил посмотреть, как изменилась страна и любимый мегаполис после начала спецоперации.

"Первым сюрпризом было то, насколько нормальной была жизнь. Несмотря на все сообщения СМИ о гибели и мраке в результате западных санкций, все работает так же, как и раньше", — пишет он.

Автор статьи отметил, что в стране продолжает работать банкинг. Вовремя выплачиваются пенсии, пособия и зарплаты. Налаженная электронная коммерция продолжает работать и развиваться, а привычные магазины забиты всевозможными продуктами питания и товарами повседневного спроса.

Также замечено, что подорожали запчасти для автомобилей, однако поставки этих товаров идут и сейчас.

"Один из самых больших уроков из моей поездки — это огромный разрыв между представлениями о России на Западе и тем, что вы видите, когда приезжаете туда", — подытожил автор материала.

После начала СВО страны Запада усилили санкционное давление на Россию. В результате это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самой Европе и США.