ЦЮРИХ, 13 янв — ПРАЙМ. Всемирный экономический форум (ВЭФ), который откроется в швейцарском Давосе на следующей неделе, по заявлению его организаторов, пройдет "на самом сложном экономическом и геополитическом фоне за последние десятилетия". Как ожидается, мировые лидеры, политические деятели и представители бизнеса сфокусируются на разрешении разного рода кризисов – экономического, энергетического, продовольственного и климатического. Почему российская экономика в этом году выйдет в плюс, а Запад сдуется

УЧАСТНИКИ ВЭФ-2023: СПИСОК СОЛИДНЫЙ, НО ГРОМКИХ ИМЕН НЕ ХВАТАЕТ

Давосский форум в привычном формате возвращается на швейцарский горнолыжный курорт впервые после пандемии коронавируса и встречи в мае прошлого года.

Давос примет более 2,7 тысячи участников, среди них рекордное число глав государств и правительств (более 50 человек), а также министров финансов. В списке тех, кто будет присутствовать лично, – премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Эквадора Гильермо Лассо, президент Колумбии Густаво Петро, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, постоянные участники форума генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как и на последней встрече ВЭФ в мае 2022 года, российской делегации не будет на Давосском форуме. Прошлой весной ВЭФ перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями РФ.

От личного участия в Давосском форуме отказались президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. Обе страны направят на мероприятие делегации, в состав американской вошли, в частности, спецпредставитель президента США по климату Джон Керри и директор ФБР Кристофер Рей. Китай будет представлен на уровне вице-премьера Госсовета Лю Хэ.

ВЭФ решил заранее не сообщать о том, кто будет представлять в этом году на форуме Украину, и объяснил это соображениями безопасности.

Примечательно, что в Давос не приедет подавляющее большинство лидеров стран G7 – в этом году ожидается личное участие только канцлера ФРГ Олафа Шольца. "За такого канцлера стыдно". Немцы шокированы новогодним обращением Шольца

Традиционно встреча в Швейцарии собирает крупных игроков мирового бизнеса. На январском заседании будут присутствовать топ-менеджеры крупнейших банковских групп, страховых и фармацевтических компаний. По информации швейцарской газеты Handelszeitung, от посещения ВЭФ отказался американский миллиардер Илон Маск, назвавший Давосский форум "совершенно скучным". Впрочем, исполнительный директор ВЭФ Алоис Цвингги заявлял, что организаторы не приглашали Маска, поскольку не сотрудничают с принадлежащими ему компаниями Tesla и Twitter.

По оценке делового журналиста швейцарской телерадиокомпании SRF Андреаса Коли, предстоящему форуму не хватает громких имен, президентов крупнейших экономик мира.

"Если кратко: список гостей ВЭФ солидный, но в 2023 году организаторам не удалось совершить переворот", — заявил он в телеэфире.

ПОВЕСТКА ВЭФ: РЕЦЕССИЯ, КЛИМАТ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Тема январской встречи – "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Программа форума будет посвящена взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых глобальных проблем, она также призывает мировых лидеров к совместной работе над вопросами энергетики, климата и торговли.

Повестка прошлогоднего заседания ВЭФ была сфокусирована главным образом на украинском конфликте. Однако в этом году, по словам президента ВЭФ Берге Бренде, центральными вопросами в Давосе станут глобальная рецессия, рост цен на энергоносители и продовольствие, изменение климата, особое внимание будет уделено экономической ситуации в Европе. Он сообщил, что в рамках Давосского форума запланировано "несколько сессий" по теме конфликта на Украине.

Французский эксперт, основатель телеканала TV Libertés Шарль Гав полагает, что повестка ВЭФ стала клишированной и неактуальной.

"В этом году темой будет "раздробленный мир", а в прошлом году (была) "история на переломном этапе"… Еще в Древнем Риме заявляли, что история находится на переломном этапе. Мир, очевидно, продолжает меняться. В остальном рассуждения о разнообразии, климате, стабильности, сотрудничестве и устойчивости кажутся мне крайне неинтересными", — сказал эксперт РИА Новости. Год великого перелома: куда вырулит экономика и как удержаться на плаву

Отвечая на вопрос об украинской тематике в Давосе, Гав допустил, что в ходе ВЭФ может состояться выступление Владимира Зеленского. До сих пор оно не анонсировалось организаторами.

"Может возникнуть соблазн организовать онлайн-выступление Зеленского, который попросит денег, как он делает на многих западных международных конференциях, но я не думаю, что он осмелится на это, если хочет вызвать доверие у гостей с других полюсов, кроме США и их союзников", — заявил эксперт.

В целом Гав полагает, что ВЭФ находится в упадке, и от Давосского форума этого года не стоит ожидать многого.