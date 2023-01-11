МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Тема водородной энергетики возникла вновь в западной медиасреде. В этот раз речь зашла о рынке специализированного оборудования для производства водорода из воды — в попытках продвинуться на хайпе, игроки на Западе не брезгуют "черным пиаром". Но если разобраться, дополнительное преобразование энергоносителя никому не нужно и лишь вгоняет в лишние расходы. Глобальный кризис или новый ренессанс: что ждет энергетику в 2023 году

ВОДОРОД ИЗ ВОДЫ

Тему извлечения водорода из воды без образования вредных выбросов, ведущих к нагреву планеты, затронуло агентство Bloomberg. Авторы материала, не вдаваясь в подробности, касающиеся специфики водородной энергетики, которая в наши дни представляет собой, скорее, некую перспективу, нежели состоявшийся факт, сразу перешли к рынку специализированных устройств, требуемых для извлечения водорода из воды — электролизеров. Заострив внимание на том обстоятельстве, что 40% устройств — это оборудование, произведенное в Китае, они взялись утверждать, что китайская продукция заведомо менее эффективна, чем произведенная в Европе и США.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР

По мнению экспертов, все, что связано с ВИЭ (возобновляемыми источниками энергии) сейчас сильно политизировано. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объясняет это двумя причинами. Первая заключается в том, что развитие водородной энергетики как таковое невозможно без активного участия властей промышленно развитых стран: некоторые из них рассматривают водородную энергетику как возможную точку роста для своей экономики. Так, по его словам, действуют и США, и Евросоюз.

"Именно поэтому китайские электролизеры, оказывается, менее эффективны, чем европейские, — иронизирует специалист. — По той банальной причине, что Европа хочет экспортировать свои электролизеры. Она не хочет, чтобы получилось, как ранее вышло с солнечными панелями в конце нулевых — начале десятых годов. В конце нулевых Европа была мировым лидером по производству оборудования для возобновляемой энергетики, в первую очередь — для солнечных и ветровых электростанций. Но оказалось, что Китай заводы строит быстро и производит то же самое оборудование гораздо дешевле. И Европа, надеясь создать точку роста для своей промышленности, осталась ни с чем. Точнее — с разоренными компаниями, которые либо прекратили свое существование, если говорить про оборудование для солнечных электростанций, либо были вынуждены уехать в Китай и производить там".

ЧЕРНЫЙ ПИАР В ДЕЙСТВИИ

Однако де-факто водородная энергетика сейчас существует в зачаточном состоянии. Та картина, которую пытаются рисовать на Западе — это энергетика-"костыль", которая призвана служить промежуточным звеном для возобновляемых источников энергии. Этот "костыль" просто приделывается к ветровым и солнечным электростанциям.

Дело в том, что энергию из ВИЭ мало произвести — ее нужно хранить и транспортировать на дальние расстояния. Без этого невозможно сбалансировать энергосистему, основанную на нестабильных ВИЭ.

Сами по себе их невозможно использовать, как эффективное средство накопления электрической энергии. Те из их, которые существуют, являются чудовищно дорогими. Это, например, крупные промышленные аккумуляторы весом по 12-13 тонн, которые невозможно распространить на всю энергетику, потому что просто не хватит на это денег. Получается, что при росте доли ВИЭ в энергосистеме растет и роль традиционной энергетики, выступающей в качестве буфера. Но от нее пытаются избавиться, поэтому нужна некая эффективная батарейка, и таковой начинают рассматривать водородную энергетику.

"Что хотят делать наши западные партнеры и Китай, который даже опережает их в этом плане? Брать электричество, произведенное из возобновляемых источников, направлять это электричество на производство водорода из воды", — поясняет Фролов.

Тот факт, что Китай умеет быстро строить заводы, в том числе по производству электролизеров, и на протяжении последних десятилетий активно возводит промышленные предприятия, сориентированные, в том числе, на экспорт, создает проблему для Европы и США, которые хотят не только развить рынок электролизеров, но и стать на нем лидером. Однако европейские электролизеры покупают в гораздо меньшем количестве, чем более дешевые китайские, и это создает основу для "черного пиара", считает Фролов.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Решить фундаментальные технические проблемы в водородной энергетике пока тоже не удается. Например, после всех манипуляций с зеленым водородом на его производство и хранение затрачивается больше энергии, чем в итоге доступно потребителям. "Но этот вопрос попросту замалчивается или игнорируется при построениях моделей развития. И таких вопросов много, включая редкоземельные металлы, необходимые для работы всей этой цепочки", — указывает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Глава BP назвал водород топливом будущего

Получение водорода из воды на сегодняшний день наименее эффективный и максимально энергозатратный метод производства, значительно уступающий по энергоэффективности наиболее распространенному на данный момент методу — производству водорода из метана, то есть из природного газа. Но природный газ — это поставки из России, это ископаемое топливо. И это Запад не устраивает. Так, например, Германия в своей водородной стратегии до сих пор предполагает к 2030 году тратить 20 тераватт-часов электрической энергии, получаемой из возобновляемых источников, для производства 14 тераватт-часов водорода.

Ни о какой энергоэффективности здесь речь не идет вообще. Предполагается, что электричество, полученное с ветряков и солнечных панелей само по себе очень чистое и дешевое. Поэтому электричество в Европе дорожает не только в ходе текущего энергетического кризиса, в котором можно обвинить Россию, газ, ископаемое топливо и все прочее, что не нравится Евросоюзу. Электричество в ЕС дорожает с конца нулевых годов, когда стал активно развиваться сегмент возобновляемых источников энергии в электрогенерации, констатирует Фролов.

РОЛЬ РОССИИ

Учитывая, что водород рассматривается как "батарейка", Россия здесь никому не нужна. Наши проекты в области водорода являются, скорее, проектами по производству некоторых других химических веществ, являющихся продуктами преобразования водорода, но соответствующих высоким зеленым стандартам. И эти вещества не обязательно использовать в качестве промежуточного звена между водородом и энергоносителем. Сейчас те проекты, которые озвучиваются, либо не учитывают саму базовую суть водородного проекта Евросоюза, США, либо пытаются оседлать эту базовую суть, придать ей иное значение от энергетической составляющей. Но если говорить только про водород как энергоноситель, да, легко можно создать эту отрасль без участия России — водород производится не только в России и не только из российского сырья.

Но и России водород в качестве самостоятельного энергоносителя вообще не нужен, убежден Фролов. "Это модная тема, об этом все говорят, — иронизирует он. — "Там ведь умные люди сидят. В Европе. Раз они решили в водород идти, это ж не просто так, и к ним надо прислушаться. А тем более, если у нас деньги есть, то мы сейчас и водоробусы купим и пустим их по Москве. И будут водоробусы кататься, будем водород производить". Из чего вы будете производить? Из газа. А не проще было поставить вместо водоробусов еще автобусы, ездящие на природном газе, чтобы не заниматься ненужными преобразованиями с энергопотерями? Нет, потому что решаются иные задачи, находящиеся за пределами как вопросов энергетики, так и вопросов энергоэффективности".

"КИТАЙСКАЯ УГРОЗА"

Китай попытается провернуть тот же фокус, который ему успешно удалось воплотить в области возобновляемых источников энергии, а именно стать и крупнейшим потребителем, и крупнейшим производителем оборудования. Собственно, все крупные производители электролизеров — Европа, США и Китай — добиваются именно этого. Каждый из них ставит перед собой задачу стать крупнейшим потребителем и крупнейшим производителем оборудования. Навязав эту водородную парадигму окружающим, чтобы все тоже начали производить водород, даже те, кому это не нужно. Восточному полигону нужно больше электричества

Если будет развиваться эта отрасль, то именно в Китае она будет развиваться наиболее эффективно, считает Фролов. "Эффективнее, чем в США и Европе, — указывает эксперт. — Просто в связи с тем, что у Китая есть необходимые производственные мощности, Китай обладает наиболее взвешенным и разумным подходом, чем ЕС и США, в рамках которого учитывается развитие всех сегментов".

Резюмируя изложенное выше, можно сделать простой вывод, что при существующем развитии технологий водородная энергетика — это, прежде всего, поле для конкуренции крупных региональных центров производства оборудования, предназначенного для использования в этом сегменте. А вовсе не эффективный альтернативной источник энергии. И наилучшие шансы для мирового лидерства в данной нише не у западных стран, агрессивно "пиаривших" альтернативную энергетику на протяжении многих лет, а у Китая, много лет развивавшего эффективную промышленность.