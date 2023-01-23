МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Страны Евросоюза рассматривают возможность включения в десятый пакет санкций против России включить ограничения на отрасль производства беспилотников, а также на рынок товаров двойного назначения, используемых в военно-промышленном комплексе (ВПК). Как стало известно агентству Bloomberg, также новый запрет могут распространить на медиа-структуры РФ и банки.
Источники агентства отметили, что новый виток санкционного давления будет в феврале.
"Следующий пакет санкций будет готов где-то к трагической первой годовщине конфликта", — пояснил один из собеседников.
Также источники поделились информацией о том, что под новые ограничения может попасть Белоруссия.
"За ее роль в оказании постоянной поддержки России", — пишет агентство.
После начала спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционную войну против России, введя уже 11 тысяч разнообразных санкций против физических и юридических лиц, затронув многие отрасли экономики страны. Помимо этого, эти государства оказывают финансовую поддержку Киеву и поставляют оружие и военную технику на десятки миллиардов долларов.
https://1prime.ru/world/20230123/839554229.html
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