МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Страны Евросоюза рассматривают возможность включения в десятый пакет санкций против России включить ограничения на отрасль производства беспилотников, а также на рынок товаров двойного назначения, используемых в военно-промышленном комплексе (ВПК). Как стало известно агентству Bloomberg, также новый запрет могут распространить на медиа-структуры РФ и банки. Сийярто: Венгрия не поддержит ограничения атомного сотрудничества с Россией

Источники агентства отметили, что новый виток санкционного давления будет в феврале.

"Следующий пакет санкций будет готов где-то к трагической первой годовщине конфликта", — пояснил один из собеседников.

Также источники поделились информацией о том, что под новые ограничения может попасть Белоруссия.

"За ее роль в оказании постоянной поддержки России", — пишет агентство.

После начала спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционную войну против России, введя уже 11 тысяч разнообразных санкций против физических и юридических лиц, затронув многие отрасли экономики страны. Помимо этого, эти государства оказывают финансовую поддержку Киеву и поставляют оружие и военную технику на десятки миллиардов долларов.