Китай стал лидером по поставкам новых легковых автомобилей в Россию
ФТС: Китай по итогам 2022 года стал лидером по импорту новых легковых автомобилей в Россию
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Китай по итогам 2022 года стал лидером среди стран-импортеров легковых автомобилей в Россию: ввоз новых китайских "легковушек" за год вырос на 40% и превысил 117 тысяч единиц, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе.
"В 2022 году наибольшее количество легковых автомобилей ввозилось из Китая. Всего ввезено более 117 тысяч новых авто, что почти на 40% больше, чем в прошлом году", — сообщили в ведомстве.
Согласно опубликованным в январе данным аналитического агентства "Автостат", продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом — до 626,3 тысячи штук. Почти 30% от этого количества пришлось на отечественные марки, на втором месте были корейские бренды, суммарная доля продаж которых в России составила 19,5%.
Китайские производители замкнули тройку лидеров: на них пришлось 19,2% продаж новых легковых авто. Они опередили европейцев, которые в прошлом году заняли 18,5% российского рынка.
https://1prime.ru/world/20230125/839575186.html
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