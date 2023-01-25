МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Китай по итогам 2022 года стал лидером среди стран-импортеров легковых автомобилей в Россию: ввоз новых китайских "легковушек" за год вырос на 40% и превысил 117 тысяч единиц, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе. Дальневосточный дилер Mercedes начнет продавать китайские автомобили

"В 2022 году наибольшее количество легковых автомобилей ввозилось из Китая. Всего ввезено более 117 тысяч новых авто, что почти на 40% больше, чем в прошлом году", — сообщили в ведомстве.

Согласно опубликованным в январе данным аналитического агентства "Автостат", продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году упали на 59% по сравнению с предыдущим годом — до 626,3 тысячи штук. Почти 30% от этого количества пришлось на отечественные марки, на втором месте были корейские бренды, суммарная доля продаж которых в России составила 19,5%.

Китайские производители замкнули тройку лидеров: на них пришлось 19,2% продаж новых легковых авто. Они опередили европейцев, которые в прошлом году заняли 18,5% российского рынка.