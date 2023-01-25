МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал "безответственным" отказ президента страны Джо Байдена от обсуждения с ним потолка государственного долга и предупредил, что затягивание переговоров увеличивает финансовые риски для Америки. Минфин сообщил об увеличении госдолга России

Байден ранее согласился на встречу с Маккарти, но исключил какие-либо переговоры о расширении лимитов заимствований, заявив, что конгресс должен безоговорочно принять такое решение во избежание дефолта США.

"Для президента безответственно заявить, что он не будет даже это обсуждать. Мы будем ответственны, разумны и сделаем это вместе. Чем дольше он ждет, тем большему финансовому риску подвергает Америку. Нам надо сесть и решить этот вопрос, прекратить заниматься политиканством", — сказал Маккарти на брифинге для журналистов.

"Лидер… стучит по столу, ведет себя безответственно и говорит: "Нет, нет, нет, просто повысьте лимиты, дайте нам тратить больше". Нет, взрослые так себя не ведут", — добавил Маккарти.

Он назвал растущий долг, уже превышающий 31 триллион долларов или 120% ВВП, самой большой угрозой США. Маккарти пояснил, что не говорит "нет" увеличению пределов заимствований в принципе, но добивается "ответственного потолка".

В связи с исчерпанием долговых лимитов министерство финансов объявило на прошлой неделе о начале применения "экстраординарных мер" и предупредило, что дефолт возможен в начале июня.