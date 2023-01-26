МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. США из-за поддержки Украины почти наполовину увеличили продажи оружия за рубеж в 2022 году по сравнению с объемом предыдущего года, сообщает госдепартамент. В США предупредили о критическом сокращении запасов оружия из-за Украины

"Всего оружия за рубеж за фискальный 2022 год продано на 51,9 млрд долларов, что на 49,1% превышает показатель 2021 фискального года в 34,8 млрд долларов", — сообщает госдеп.

При этом, как указывает внешнеполитическое ведомство, увеличение стоимости одобренных контрактов произошло из-за решений, "вынесенных в поддержку усилий Украины".

Так, в список основных договоренностей последних месяцев попали: Польша — с покупкой 116 танков Abrams на 3,75 миллиарда долларов, Финляндия и контракт на ракеты Stinger, продажа Литве систем HIMARS, командного пункта для запуска Javelin в Великобританию, ракет Patriot в Нидерланды. Украина фигурирует в списке с контрактом на продажу нестандартных боеприпасов на 165 миллиона долларов.

Ранее ряд политиков, политологов, экономистов и СМИ указывали, что США извлекают значительную финансовую выгоду из конфликта на Украине. Отмечалось, что американский военно-промышленный комплекс сильно загружен и получает сверхприбыли.