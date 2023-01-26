МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Рост внутреннего валового продукта (ВВП) Южной Кореи в 2022 году составил 2,6%, что примерно в полтора раза меньше, чем 4,1% роста в 2021 году, упали показатели импорта и экспорта, еще больше замедлились инвестиции в строительство, следует из данных Банка Кореи. Южная Корея оштрафовала Tesla на 2 миллиона долларов

Как сообщил в четверг центральный Банк Кореи, в 2022 году ВВП Южной Кореи вырос на 2,6%, в то время как 2021 году рост в годовом значении составил 4,1%. Это самый низкий показатель с 2020 года, когда экономика сократилась на 0,7% на фоне пандемии коронавируса.

Рост экспорта и импорта снизился с 10,8% и 10,1% в 2021 году до 2,9% и 3,5% в 2022 году соответственно.

Отрицательный рост инвестиций в строительство (-1,6%) в 2021 году упал до —3,5% в 2022 году.

Обрабатывающая промышленность упала в годовом значении на 4,1%, тогда как строительство и сфера услуг выросли на 1,9% и 0,8% соответственно.

В то же время валовый национальный доход (ВНД) страны вырос на 0,1% на фоне улучшения условий в торговле.