МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Компании First Retailing, которой принадлежит бренд одежды UNIQLO, не стала комментировать РИА Новости появившуюся в российских СМИ информацию о дальнейшей судьбе магазинов в России. СМИ узнали, что в России снова могут открыться магазины Puma

"Информация не является нашим сообщением, мы хотели бы воздержаться от комментариев. Как мы и говорили, наша компания в марте прошлого года приняла решение о временном приостановлении деятельности "Юникло Россия", сейчас все магазины остаются закрытыми", — сказала представитель компании.

На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, правильно ли понимать, что в настоящее время компании нечего объявить относительно дальнейшей судьбы своих магазинов в России, представитель компании подтвердила: "относительно перспектив бизнеса в России вы поняли правильно".

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что сеть не будет уходить с российского рынка, но оптимизирует число своих магазинов, освободив до 1 февраля часть арендуемых площадей в торговых центрах и оставив около пяти магазинов по всей стране.