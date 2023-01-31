МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Политики в Вашингтоне выстраивают свою стратегию по отношению к Москве таким образом, что мир оказался на грани ядерной войны. Об этом пишет бывший сотрудник Белого дома при администрации президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. В Германии назвали пять угроз, способных опрокинуть гегемонию доллара

В своей статье, опубликованной на его персональном сайте, экс-чиновник поясняет, что последние два десятка лет администрация США повышает вероятность ядерного конфликта.

Он пишет, что обостряться политическое положение началось во время управления Америкой Билла Клинтона, который нарушил данное им обещание не расширять присутствие блока НАТО вплотную к границам Российской Федерации. Позднее его преемниками были отменены все соглашения, направленные на укрепление доверия, достигнутые в период холодной войны.

Еще позже, в 2014 году, инициированные Соединенными Штатами провокации по отношению к России свержения действующего в то время на Украине правительства разрушили остатки доверия российской стороны к белому дому.

"Ученые-атомщики говорят, что до полуночи (на часах Судного дня. — Прим. ред.) осталось 90 секунд. Я думаю, что это одна наносекунда. Мы достигли точки, когда все, что требуется, — это одна ложная тревога о приближающихся ракетах", — пишет Робертс.

Он добавляет также, что "некомпетентные, безответственные и абсолютно глупые" политики стран Запада ставят свой престиж перед украинскими политиками выше интересов мира и перспектив ядерной войны.

"Вместо того чтобы придерживаться Минских соглашений для поддержания мира на Украине, Вашингтон использовал их, чтобы обмануть Путина, формируя украинскую армию, с помощью которой можно было бы атаковать республики Донбасса", — рассуждает в своей статье американский бывший политик.

Он считает, что тогда американским лидерам необходимо было работать с российскими властями над созданием пакта о взаимной безопасности. Вместо этого Белый дом спровоцировал и расширил конфликт на Украине, втягивая помимо прочего в Североатлантический альянс нейтральные Финляндию и Швецию. Это умножило присутствие военного блока НАТО на границе с РФ. МВФ спрогнозировал замедление мировой инфляции в 2023 и 2024 годах

"США и НАТО сейчас настолько активно вовлечены в конфликт на Украине, что возникает вопрос: что будет делать Вашингтон, когда укрепившиеся русские прорвут украинскую оборону? Поспешат ли солдаты США и НАТО на помощь Украине?" — возмущается американский чиновник.

В заключение Робертс выступил с призывом арестовать американских военных планировщиков, которые несут ответственность за сложившуюся в мире ситуацию. Он также прогнозирует, что США не смогут добиться господства над Москвой и Пекином даже такой высокой ценой.