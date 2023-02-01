БУДАПЕШТ, 1 фев — ПРАЙМ. Венгрия планирует инвестиции в развитие сельского хозяйства Киргизии в рамках совместного фонда развития, который составляет 16 миллионов долларов, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгрия побьет инвестиционный рекорд в 2023 году

Сийярто по результатам телефонного разговора с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым сообщил, что президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Венгрию через две недели, в ходе визита будет подписана декларация о стратегическом сотрудничестве между двумя странами, а также ряд соглашений в сфере образования, защиты окружающей среды и юстиции.

"Нашему экономическому сотрудничеству новый импульс придает совместный фонд развития на 16 миллионов долларов, в рамках которого венгерские компании планируют осуществить инвестиции в управление водными ресурсами и сельское хозяйство в Киргизии", — написал Сийярто в Facebook*.

Он также отметил, что Венгрия поддерживает заявку Киргизии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, поскольку безопасность центральноазиатского региона важна для Будапешта, так как косвенно влияет и на европейскую безопасность.

"Ежегодно мы предоставляем стипендии 200 киргизским студентам в венгерских вузах, популярность программы подтверждает то, что 648 киргизских студентов подали заявки на следующий учебный год", — добавил глава венгерского МИД.

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