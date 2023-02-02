МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на первой встрече со спикером палаты представителей Кевином Маккарти подтвердил приверженность совместной работе над предотвращением "беспрецедентного и катастрофического" с точки зрения последствий для американской экономики дефолта, сообщил Белый дом. Глава минфина США оценила последствия возможного дефолта страны

"Президент Байден дал ясно понять, что, как уже подтвердили лидеры обеих партий в конгрессе, их общая обязанность – не допустить беспрецедентного и катастрофического для экономики дефолта. Конституция США четко определяет это обязательство, и американский народ ожидает, что члены конгресса выполнят его так же, как и все их предшественники. Это не подлежит обсуждению или не является условным", — говорится в заявлении.

В Белом доме охарактеризовали встречу Байдена и Маккарти как "откровенный и прямой диалог". В администрации подчеркнули, что президент положительно воспринял идею провести отдельные переговоры с высокопоставленными членами конгресса по ситуации с госдолгом, который Маккарти ранее охарактеризовал как "главную угрозу" для США.

"Данная дискуссия должна проходить при лидирующей роли президента в достижении рекордного сокращения дефицита бюджета на 1,7 триллиона долларов за первые два года его пребывания в должности. Президент и спикер условились продолжать свой диалог", — указали в Белом доме.