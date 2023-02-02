Байден примет в Вашингтоне короля и наследного принца Иордании
Белый дом: 2 февраля Байден примет в Вашингтоне короля и наследного принца Иордании
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в четверг примет в Вашингтоне короля Иордании Абдаллу II и наследного принца Хусейна бен Абдаллу, следует из обнародованного Белым домом рабочего графика главы государства на предстоящий день.
По информации Белого дома, во второй половине дня президент "проведет обед с Его Величеством королем Иордании Абдаллой II и Его Королевским Высочеством наследным принцем Хусейном".
"Стороны намерены подтвердить крепкие и прочные отношения дружбы между США и Иорданией, президент также намерен поблагодарить Его Величество за тесное сотрудничество и ту роль, которую (король) и Иордания играют в контексте стабильности на Ближнем Востоке", — сообщили в администрации США.
О том, планируется ли по итогам визита иорданской делегации в Вашингтон подписание каких-либо документов или обнародование совместного заявления, в Белом доме не уточнили.
https://1prime.ru/world/20230202/839663049.html
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