МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в четверг примет в Вашингтоне короля Иордании Абдаллу II и наследного принца Хусейна бен Абдаллу, следует из обнародованного Белым домом рабочего графика главы государства на предстоящий день. Байден обсудил с Маккарти работу над предотвращением дефолта США

По информации Белого дома, во второй половине дня президент "проведет обед с Его Величеством королем Иордании Абдаллой II и Его Королевским Высочеством наследным принцем Хусейном".

"Стороны намерены подтвердить крепкие и прочные отношения дружбы между США и Иорданией, президент также намерен поблагодарить Его Величество за тесное сотрудничество и ту роль, которую (король) и Иордания играют в контексте стабильности на Ближнем Востоке", — сообщили в администрации США.

О том, планируется ли по итогам визита иорданской делегации в Вашингтон подписание каких-либо документов или обнародование совместного заявления, в Белом доме не уточнили.