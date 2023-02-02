АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. Страны ЕАЭС должны вести единую политику в области продовольственной безопасности, принимать решения по созданию общих энергетических рынков, снижать риски, которые возникают при использовании валют недружественных стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперт рассказал, как американские санкции вредят доллару

"Важно вести единую политику в области продовольственной безопасности, следует продолжить принимать совместные решения по созданию общих энергетических рынков. Вместе мы должны снизить экономические риски, к которым приводит использование валют недружественных стран, улучшить деловую среду", — сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.

По его словам, еще одним приоритетным направлением для стран ЕАЭС является создание новой транспортно-логистической структуры, а также выстраивание взаимовыгодное и равноправного сотрудничества союза с внешними партнёрами и международными объединениями. Еще одним приоритетом является развитие технологического потенциала, добавил Мишустин. По его словам, необходимо активизировать взаимодействие в сфере цифровой трансформации, а на общем рынке ЕАЭС должны быть обеспечены условия для запуска новых высокотехнологичных предприятий и внедрения современных решений в производственный процесс.

"Мы готовы к тесному конструктивному взаимодействию с партнерами и Евразийской экономической комиссией для практической реализации приоритетов российского председательства. Наши страны уже не одно десятилетие вместе работают по самым разным направлениям. И сейчас особенно важно укреплять практическое сотрудничество, расширять сферы совместной деятельности — в первую очередь для того, чтобы жизнь наших людей становилась лучше. Уверен, что мы вместе справимся с этими задачами", — добавил Мишустин. Премьер Казахстана озвучил понимание страны о деятельности ЕАЭС

Он также отметил высокий потенциал Евразийского союза.

"Вместе мы способны противостоять самым сложным вызовам, таким как коронавирус и его последствия, с также происходящим сегодня глобальным изменениям, которые стали следствием политики коллективного Запада. Несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру, Союз действует слажено и эффективно", — подчеркнул глава российского кабмина.

Заседание Межправсовета, которое проходит в Алма-Ате — это первая встреча глав правительств государств-членов ЕАЭС в рамках председательства России в органах Союза в 2023 году.