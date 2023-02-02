2023-02-02T20:05:45+03:00
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2023-02-02T20:05:45+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20230202/839674751.html
Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по кредитам в рубли
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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МИШУСТИН ОДОБРИЛ ПЕРЕВОД ПЛАТЕЖЕЙ СЕРБИИ ПО РОССИЙСКИМ КРЕДИТАМ В РУБЛИ, ПОРУЧИЛ ПОДПИСАТЬ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ДОКУМЕНТ — РАСПОРЯЖЕНИЕ Новость дополняется ПРАЙМ, 02.02.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, сербия, кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИШУСТИН ОДОБРИЛ ПЕРЕВОД ПЛАТЕЖЕЙ СЕРБИИ ПО РОССИЙСКИМ КРЕДИТАМ В РУБЛИ, ПОРУЧИЛ ПОДПИСАТЬ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ДОКУМЕНТ — РАСПОРЯЖЕНИЕ
Новость дополняется