МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Япония с 3 февраля вводит запрет на экспорт в Россию оборудования для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и ряда медицинских изделий. Япония вводит новый пакет санкций в отношении России

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о введении нового пакета санкций 27 января. Одновременно Япония ввела санкции против 22 частных лиц и трех компаний в виде замораживания их активов и запрет на экспорт в отношении 49 российских организаций и компаний.

В обнародованном перечне товаров 85 позиций, среди них: ядерные материалы и устройства, оборудование для обработки радиоактивных материалов, оборудование для разведки нефти и газа, дубинки, дактилоскопический порошок, слезоточивый газ, дозиметры, взрывчатые вещества, оборудование для рентген-досмотра, оборудование для производства композитных материалов, портативные электрогенераторы, роботы, буровые установки, токсичные химические вещества и сырье для их производства в военных целях, вакцины, медицинские изделия, диагностические наборы и другие товары.