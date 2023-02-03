МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Количество китайских дилерских центров в РФ в 2022 году превысило 1 тысячу штук — это почти треть от всех работающих в стране автосалонов, следует из аналитики "Открытие Авто" и "АвтоБизнесРевю" (есть в распоряжении РИА Новости). Дилеры предупредили о сохранении дефицита на российском авторынке

"Общее количество шоу-румов марок из Поднебесной впервые перевалило за тысячу и составило 1 041 точку. Лидером по числу открытых салонов стала марка Omoda (108 салонов), а по среднему количеству продаж за год с одного ДЦ лучшим по-прежнему остается бренд Haval (285 автомобилей)", — отмечается в аналитике по итогам 2022 года.

"За минувший год Россия получила 487 новых шоу-румов марок из Поднебесной… почти треть от дилерских сетей всех (3 139) работавших в России салонов", — уточнили эксперты.

Активнее других в 2022 году наращивали сети марки, входящие в группу Chery. Лидер статистики — бренд Omoda, у которого теперь 108 автосалонов. На втором месте Exeed: в этом году был открыт 71 дилерский центр (всего 102). Замыкает ТОП-3 сама Chery — появилось 62 автосалона (всего 183). Следом идут Geely — 57 шоурумов (всего 142) и FAW — 49 автосалонов (всего 104).

"По итогам года неожиданно оказалось, что в ряде городов китайские шоу-румы могут располагаться буквально в соседних кварталах. Естественно, что такая высокая плотность бизнеса на определенном этапе может способствовать росту продаж китайских марок в целом и нравиться клиентам. Но стабильности сетям "чайна"-брендов это отнюдь не способствует", — уточнили эксперты.

В аналитике также отмечается, что любому дилерскому центру для долгосрочной прибыльной работы нужно гораздо больше машин, чем продается сейчас. У Haval среднее количество автомобилей, проданных одним шоурумом, составляет 285 штук, у Chery – 210, а у Geely – 172. У всех остальных китайских марок этот показатель значительно меньше, поэтому неудивительно, что за 2022 год закрылись 158 китайских салонов. "Для сравнения: в сети Lada каждый дилерский центр продавал в 2022 году в среднем 623 машины", — поясняют эксперты.