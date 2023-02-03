АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Негативные прогнозы относительно стабильности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не оправдались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Мишустин: ЕАЭС нужна кооперация в достижении технологического суверенитета

Он напомнил, что Россия в 2023 году председательствует в органах объединения и нацелена на продолжение динамичного и продуктивного диалога для укрепления интеграции на всех направлениях – в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах.

Мишустин указал на то, что у ЕАЭС есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных и самодостаточных полюсов, формирующегося многополярного мира. Он также указал, что ситуация в мировой экономике стремительно меняется: нарушаются привычные торговые связи, ломаются транспортно-логистические цепочки, усиливаются проблемы в продовольственной безопасности.

"Происходящие процессы, безусловно, отразились и на ЕАЭС из-за его высокой взаимосвязанности с международной экономической системой, однако негативные прогнозы относительно стабильности нашего союза не оправдались", — сказал Мишустин. Головченко отметил важность суверенитета ЕАЭС в сфере цифрового развития

Он рассказал, что по итогам января-ноября 2022 года спад ВВП ЕЭАС составил всего 1,2%, при этом промышленное производство осталось практически на том же уровне, что и годом ранее.

"По целому ряду ключевых направлений мы имели позитивную динамику — более чем на 5% увеличился выпуск продукции сельского хозяйства, на 5,5% выросли объемы строительных работ, очень хороший темп в горнодобывающей промышленности, а также у инвестиций в основной капитал", — перечислил глава кабмина РФ.

Мишустин также рассказал, что при подготовке приоритетов председательства в органах союза Россия учитывала складывающуюся международную экономическую конъюнктуру и обострение геополитической обстановки. В качестве одной из задач обозначено подготовка новых документов долгосрочного планирования – до 2030 и 2045 годов.

"Евразийская экономическая комиссия представила доклад о реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Проделан колоссальный труд, теперь на первый план выходят новые задачи — необходимо оперативно реагировать и уже сейчас очертить контуры дальнейшего сотрудничества. И конечно прошу комиссию организовать соответствующую работу", — сказал Мишустин.