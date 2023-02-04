МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Канада расширила антироссийские санкции

"Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух" и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства (премьера Канады Джастина — ред.) Трюдо Христей Фриланд", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Канада в пятницу ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также еще десятка структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды". Отдельной строкой в санкционный список вошло РИА Новости. В списке среди прочих — заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, а также российские артисты и певцы, в частности Николай Басков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова и другие.

Посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя новые рестрикции со стороны этой страны, заявил РИА Новости, что любые санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН, не являются законными в принципе, однако на Западе уже давно позабыли о международном праве, по его словам, Россия ответит на эти санкции.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что санкции Канады против СМИ и деятелей культуры РФ являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет. Попавший под новые санкции Канады заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев также в беседе с РИА Новости отметил, что эти санкции — повод гордиться, он рад оказаться в одном списке с Михаилом Боярским.