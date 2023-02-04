МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Американские присяжные оправдали предпринимателя Илона Маска, которого группа инвесторов Tesla пыталась засудить за посты в Twitter о планах выкупа акций для превращения производителя электромобилей в непубличную компанию. Маск описал итоги форума в Давосе одним эмодзи

Присяжные в Сан-Франциско приняли аргументы Маска о том, что в тот момент он действительно считал "обеспеченным" финансирование сделки по линии суверенного фонда Саудовской Аравии.

"Слава Богу, мудрость людская возобладала! Я глубоко признателен жюри за единогласное постановление о невиновности", — написал Маск в социальной сети Twitter.

В августе 2018 года бизнесмен публично заявлял о планах выкупить акции Tesla по цене 420 долларов за штуку, чтобы сделать компанию полностью частной. Сделка в итоге не состоялась, а котировки Tesla пережили продолжительный период турбулентности.