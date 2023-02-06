МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Несмотря на сложности, связанные с политикой Запада, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективно развивается, общий рынок будет совершенствоваться и дальше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник. В ЕЭК заявили о потенциале автопрома в ЕАЭС для кооперации

На прошлой неделе Мишустин принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС, который прошел в Алма-Ате. Особое внимание там было уделено технологическому суверенитету стран объединения.

"Несмотря на сложности, связанные с политикой коллективного Запада, ЕАЭС уверенно развивается. Будем продолжать совершенствовать общий рынок – от слаженности и эффективности такой работы во многом зависит качество жизни людей, будущее стран "пятерки", — сказал он.