МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Соединенные штаты хотят опробовать новый "политический трюк", осуществив передачу украинским властям замороженных российских активов. Это только поможет Вашингтону наживаться на кризисе вокруг Украины, пишет китайские издание Global Times со ссылкой на опрошенных экспертов. СМИ: эмигранты в Канаде пытаются добиться разморозки своих сбережений

"Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс", — пишет журналист. Он также отмечает, что своими действиями Белый дом одной рукой загребает полученную от торговли оружием прибыль, а другой старается приблизить свою главную геополитическую цель — ослабление России.

При этом, выразили свое мнение опрошенные эксперты, передача Соединенными Штатами российских активов Киеву только еще сильнее ослабит доверие к Вашингтону, так как раскроет миру "истинное лицо".

"Западные санкции против России незаконны. А Вашингтон ведет себя как грабитель", —отметили собеседники газеты.

Такие действия со стороны Вашингтона должны предупредить все мировое сообщество о том, что США могут в любой момент лишить любых лиц законно заработанных активов из-за своих интересов в международных отношениях.

По мнению специалистов, это в большой мере подорвет доверие к Белому дому как экономическому партнеру, что в свою очередь приведет усилению действий стран незападного лагеря по "дедолларизации".

На прошлой неделе глава американского минюста Гарланд и его украинский коллега Андрей Костин выступили с заявлением о том, что Вашингтон провел первое перечисление на счета Киева средств, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева.