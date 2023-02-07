МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали введенное странами Евросоюза эмбарго и потолка цен на российскую нефть. В Чехии объяснили, почему крах Евросоюза неизбежен

Новые санкции против Москвы заработали в воскресенье: Россия, согласно ограничениям, не может продавать странам ЕС дизель, мазут и иные нефтепродукты. Кроме того, вводится и ценовой потолок.

"Европейские санкции — это хороший способ легально задекларировать огромные суммы денег, направляемые на Украину через сети, которые остаются абсолютно скрытыми для большинства граждан. Затем можно ввести санкции против России, чтобы было проще уничтожать европейские народы в результате ответных мер и тем самым подтолкнуть глобализацию. Какие умные европейцы", — пишет читатель под ником VitemadosePfizer.

"Кроме того, американские поставщики увеличили отгрузки до рекордных показателей, добавляет агентство S&P Global. Ладно, по крайней мере понятно, кто больше всех выиграет от санкций. Еврокомиссия — верный союзник Империи", — посчитал SIMONG.

"Золотую медаль Евросоюзу за выстрел себе в ногу!" — высказался anonyme 18696.

"Какой же в Европе интеллектуальный упадок. ворона начнет понимать, что в глазах мира она потеряла всякий престиж и что ей иногда льстят,

чтобы заставить ее больше платить", — заявил MFKA001.

В декабре прошлого года Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне 609 долларов за баррель. Не вписывающееся в эти рамки сырье запрещено перевозить странам ЕС морем.

С 5 февраля заработал запрет на импорт российских нефтепродуктов и ценовые ограничения на них. В механизмах ценовых потолков участвуют и страны G7.

В качестве ответных мер с 1 февраля Россия запретила нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан лимит цен. Указ действует до 1 июля этого года.