ПЕКИН, 8 фев — ПРАЙМ. Поставки морепродуктов из России в Китай по итогам 2022 года выросли на 48,2% и составили 2,75 миллиарда долларов, экспорт курицы вырос более чем на 50%, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. Президент ТПП рассказал о проблемах несырьевого экспорта России

Торгпред отметил, что из позиций товаров "холодовой цепи" Китай в минувшем году главным образом импортировал из России морепродукты.

"По итогам 2022 года поставки морепродуктов (из России в КНР – ред.) выросли на 48,2% и составили 2,75 миллиарда долларов, это чуть менее половины от всего российского агроэкспорта в Китай. В том числе минтая было поставлено на 750 миллионов долларов, крабов – почти на 710 миллионов долларов, других ракообразных – на 180 миллионов долларов, трески – на 483 миллиона долларов", — сообщил Дахновский.

Он указал, что "вторая позиция — это мясная продукция, а точнее говядина и курица".

"Поставки по этой товарной группе выросли на 36% и составили почти 555 миллионов долларов. Объем экспорта курицы вырос более чем на 50%, почти до 403 миллионов долларов, говядины – на 8%, почти до 147 миллионов долларов", — добавил он. В Китае рассказали, как Россия поможет ЕС избавиться от влияния США

Торгпред подчеркнул, что "с точки зрения регулирования продукцию "холодовой цепи" поставлять в Китай сложнее, чем многие другие виды продовольственных товаров".

"Необходимо проходить процедуру аккредитации в системе Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, которая предполагает в том числе инспекцию российских предприятий уполномоченными представителями ГТУ. В принципе китайская сторона поддерживает расширение списка поставщиков продукции "холодовой цепи", но для включения в соответствующий реестр российские производители через Россельхознадзор должны инициировать процедуру аккредитации в системе ГТУ", — рассказал Дахновский.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.

После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.