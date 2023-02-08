МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Оснований расширять объемы и качество поставляемой из Украины продукции в контексте "зерновой сделки" нет, считает директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Петр Ильичев. Минсельхоз рассказал о распределении излишков зерна рекордного урожая

"Нет оснований и для количественного и качественного расширения вывозимой украинской продукции", — заявил он в беседе с агентством РИА Новости.

Ильичев напомнил, что сделка до сих пор не реализуется в полном объеме, выполняются только договоренности, касающиеся украинского экспорта. При этом ограничения на поставки из РФ остаются в силе, и Москве приходится принимать меры для изъятия из вторичных рестрикций, подчеркнул дипломат.

Кроме того, Украина продолжает по политическим причинам блокировать прокачку удобрений через трубопровод "Тольятти-Одесса", хотя в пакете договоренностей предусмотрено возобновление поставок.

Вся концепция Стамбульских договоренностей потеряет смысл, если не будут устранены "перекосы" в их реализации, добавил директор департамента.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.30 мск.