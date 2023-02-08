МИД заявил об отсутствии оснований для расширения "зерновой сделки"
МИД России: оснований расширять количество и качество вывозимой из Украины продукции нет
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Оснований расширять объемы и качество поставляемой из Украины продукции в контексте "зерновой сделки" нет, считает директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Петр Ильичев.
"Нет оснований и для количественного и качественного расширения вывозимой украинской продукции", — заявил он в беседе с агентством РИА Новости.
Ильичев напомнил, что сделка до сих пор не реализуется в полном объеме, выполняются только договоренности, касающиеся украинского экспорта. При этом ограничения на поставки из РФ остаются в силе, и Москве приходится принимать меры для изъятия из вторичных рестрикций, подчеркнул дипломат.
Кроме того, Украина продолжает по политическим причинам блокировать прокачку удобрений через трубопровод "Тольятти-Одесса", хотя в пакете договоренностей предусмотрено возобновление поставок.
Вся концепция Стамбульских договоренностей потеряет смысл, если не будут устранены "перекосы" в их реализации, добавил директор департамента.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.30 мск.
https://1prime.ru/world/20230208/839724835.html
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