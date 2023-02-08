МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Журналист издания Focus составили список из "удивительных фактов" о российской экономике, которой удалось устоять даже под напором беспрецедентного санкционного давления со стороны стран Запада. Цены на газ в США подскочили до недельного максимума

"После начала СВО Запад ввел санкции против своего давнего торгового партнера — России. Но они, по-видимому, наносят гораздо меньший удар по российской экономике, чем предполагалось", — считает аналитик Габор Штайнгарт.

Он отмечает, что в Российской Федерации сейчас можно наблюдать определенное подобие экономического чуда: предложение западных партнеров и спрос российских компаний находят друг друга, не смотря на тяжелейшие санкции и запреты.

По мнению автора статьи, следует выделить пять факторов, которые пошли вразрез с планами западных стран.

Первое, о чем говорится в статье, это финансовая система России, которую отрезали от возможностей международной платежной системы SWIFT: она не рухнула. Кроме этого, обращает внимание автор, американский доллар за прошлый 2022 год ослаб по отношению к российскому рублю.

Во-вторых, согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), экономика России, как и стран Запада, за прошедший год пережила спад, но уже в этом 2023 году начнет снова движение к росту. В МВФ считают, что уже в 2024 году экономический рост в России, вероятно, значительно превысит показатели европейского экономического лидера — Германии. Минэнерго США спрогнозировало рост нефтедобычи в 2023 году

Третье, что отмечает аналитик, это удачную работу России над замещением старых партнеров, которые оказались в недружественном лагере, на новых. Бренды Apple и Samsung ушли, но пришли новые игроки.

При этом Штайнгарт особо отмечает важность того, что компаниям из Европы все равно продолжают работать в России: не все разделили политическую волю своих властей.

Наконец, пятое, о чем пишет Штайнгарт, это то, что Россия продолжает экспортировать свои энергоресурсы, так как мир по-прежнему заинтересован в этом сырье.

Компании Запада под давлением своих властей перестали импортировать энергоресурсы из России, но в дело вступили другие игроки.

Таким образом, резюмирует автор статьи, торговые запреты существуют больше в документах, а санкционная политика и давление призваны впечатлять электорат, "а не на Путина".