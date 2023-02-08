МИНСК, 8 фев — ПРАЙМ. Власти областей Белоруссии, граничащих с Польшей, Литвой и Латвией, решили снять до конца текущего года для физлиц, выезжающих в эти страны, ограничения на вывоз для личного пользования продовольственных товаров, ранее установленные правительством, говорится в соответствующих решениях местных исполкомов на национальном правовом интернет-портале. "Газпром" продлил контракты на поставку газа Белоруссии

В апреле 2022 года Белоруссия в целях защиты внутреннего рынка ввела ограничения на вывоз отдельных видов продтоваров. Было установлено, что вывозить за пределы ЕАЭС можно до 1 килограмма муки, отдельных видов круп, сахара, соли, макаронных изделий, до 1 литра растительного масла, а также консервов мясных, молочных и рыбных — до трех банок. При этом правительство предусмотрело возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных областными исполкомами. Регионы, граничащие со странами ЕС, таким правом уже воспользовались в 2022 году и сняли ограничения.

"Запрет на вывоз физическими лицами из Республики Беларусь за пределы таможенной территории ЕАЭС для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совета министров … не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза … в Республику Польша в срок по 31 декабря 2023 года", — говорится в решении Брестского облисполкома, которое вступит в силу с 9 февраля.

При этом 14 января вступило в силу решение Гродненского облисполкома, которым ограничения на вывоз товаров физлицами не действует в случае их вывоза в Польшу, Литву в срок по 31 декабря 2023 года. Аналогичное решение Витебского облисполкома в отношении вывоза товаров физлицами в Литву и Латвию вступило в силу 1 февраля. Лукашенко предрек скорое появление новых валютных союзов

В 2022 году Белоруссия приняла решение о введении безвизового въезда для граждан Литвы, Латвии и Польши, а на 2023 год безвизовый порядок въезда для граждан этих стран продлен. По данным погранкомитета Белоруссии, всего этой возможностью воспользовались 425 889 жителей соседних стран ЕС, в том числе с начала этого года — около 41 тысячи. По информации властей, жители соседних стран покупают белорусские продукты в приграничной зоне.