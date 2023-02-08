Замглавы МИД Грушко: ЕС не выполняет обещания по разблокировке российского экспорота
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Обещания по отмене барьеров для российского экспорта в рамках "зерновой сделки" не выполняются, не проходят даже пробные операции "Россельхозбанка", заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Он напомнил, что Еврокомиссия ранее дала разъяснения, согласно которым санкции в отношении российских сельхозоператоров (производителей и перевозчиков) больше не действуют.
"Но на самом деле они оставили в силе весь пакет санкций на усмотрение государств — применять или не применять", — уточнил Грушко.
Таки образом, Брюссель не выполняет обещания, данные генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу, который активно подключился к реализации второй части Стамбульских договоренностей, добавил дипломат.
Грушко отметил, что зерно по-прежнему идет в развитые страны, а удобрения из России остаются в западных портах. Кроме того, сохраняются трудности со страховкой, логистикой, заходами российских кораблей, а также обслуживанием сделок "Россельхозбанком", который ранее был отключен от международной системы SWIFT.
"Насколько я знаю, даже пробные проводки не прошли", — заявил замглавы МИД РФ.
По его словам, такая ситуация не только создает преграды для торговли сельскохозяйственной продукцией, но и подрывает глобальную продовольственную безопасность.
В конце прошлого года замглавы Министерства иностранных РФ дел Сергей Вершинин сообщал, что работа по переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT ведется, но предпринимаемых мер пока недостаточно.
В июле 2022 года Россия и Украина подписали с Турцией и ООН пакет соглашений, получивший название "зерновой" или "продуктовой сделки". Договоренности предполагают содействие вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, а также снятие ограничений с российского экспорта.
Москва неоднократно заявляла, что сделка не выполняется в полном объеме, а министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал необходимость четких юридических исключений из санкций для российских компаний.
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