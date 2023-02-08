МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Обещания по отмене барьеров для российского экспорта в рамках "зерновой сделки" не выполняются, не проходят даже пробные операции "Россельхозбанка", заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. МИД заявил об отсутствии оснований для расширения "зерновой сделки"

Он напомнил, что Еврокомиссия ранее дала разъяснения, согласно которым санкции в отношении российских сельхозоператоров (производителей и перевозчиков) больше не действуют.

"Но на самом деле они оставили в силе весь пакет санкций на усмотрение государств — применять или не применять", — уточнил Грушко.

Таки образом, Брюссель не выполняет обещания, данные генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу, который активно подключился к реализации второй части Стамбульских договоренностей, добавил дипломат.

Грушко отметил, что зерно по-прежнему идет в развитые страны, а удобрения из России остаются в западных портах. Кроме того, сохраняются трудности со страховкой, логистикой, заходами российских кораблей, а также обслуживанием сделок "Россельхозбанком", который ранее был отключен от международной системы SWIFT.

"Насколько я знаю, даже пробные проводки не прошли", — заявил замглавы МИД РФ. В МИД высказались о последствиях бойкота российских энергоносителей

По его словам, такая ситуация не только создает преграды для торговли сельскохозяйственной продукцией, но и подрывает глобальную продовольственную безопасность.

В конце прошлого года замглавы Министерства иностранных РФ дел Сергей Вершинин сообщал, что работа по переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT ведется, но предпринимаемых мер пока недостаточно.

В июле 2022 года Россия и Украина подписали с Турцией и ООН пакет соглашений, получивший название "зерновой" или "продуктовой сделки". Договоренности предполагают содействие вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, а также снятие ограничений с российского экспорта.

Москва неоднократно заявляла, что сделка не выполняется в полном объеме, а министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал необходимость четких юридических исключений из санкций для российских компаний.