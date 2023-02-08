"Не играйте с огнем!" В Швейцарии раскрыли опасность изъятия активов России
Экс-глава Deutsche Bank Аккерманн предупредил об опасности изъятия российских активов
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Швейцарский банкир Йозеф Аккерманн предостерегает власти и политиков от чрезмерных мер по отношению к российским активам. Об этом он рассказал в интервью с заголовком "Руки прочь от российских активов!" журнала Blick.
По мнению экс-генерального директора одного из мировых банковских гигантов Deutsche Bank и действующего председателя совета директоров страховой компании Zuerich, Швейцарии необходимо мужество для самоопределения по самым важнейшим для страны вопросам.В частности, необходимо понять всю опасность ситуации с заморозкой российских активов.
Аккерманн считает, что если будет принято решение о конфискации российских активов, Швейцария откроет "ящик Пандоры".
"Тогда в будущем гражданам других стран также придется опасаться вкладывать деньги в стране", — прогнозирует специалист. Он считает, что такой шаг со стороны политиков был бы разрушительным для финансового центра, которым последние десятилетия является Швейцария.
Сейчас, пишет журнал, в Швейцарии под блокировкой находятся российские активы на сумму порядка 7,5 миллиарда швейцарских франков, а также 15 объектов недвижимости.
https://1prime.ru/world/20230208/839730752.html
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