МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Швейцарский банкир Йозеф Аккерманн предостерегает власти и политиков от чрезмерных мер по отношению к российским активам. Об этом он рассказал в интервью с заголовком "Руки прочь от российских активов!" журнала Blick. В Германии озвучили пять удивительных фактов об экономике России

По мнению экс-генерального директора одного из мировых банковских гигантов Deutsche Bank и действующего председателя совета директоров страховой компании Zuerich, Швейцарии необходимо мужество для самоопределения по самым важнейшим для страны вопросам.В частности, необходимо понять всю опасность ситуации с заморозкой российских активов.

Аккерманн считает, что если будет принято решение о конфискации российских активов, Швейцария откроет "ящик Пандоры".

"Тогда в будущем гражданам других стран также придется опасаться вкладывать деньги в стране", — прогнозирует специалист. Он считает, что такой шаг со стороны политиков был бы разрушительным для финансового центра, которым последние десятилетия является Швейцария.

Сейчас, пишет журнал, в Швейцарии под блокировкой находятся российские активы на сумму порядка 7,5 миллиарда швейцарских франков, а также 15 объектов недвижимости.