МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Финансовая верхушка в США ожидает большие проблемы в банковской системе, но хотела бы "не беспокоить" этим общественность, следует из опубликованных в СМИ отрывков видео с закрытого совещания Федеральной корпорации по страхованию вкладов США. Байден в ежегодном обращении призвал конгресс повысить потолок госдолга США

Заседание проходило в ноябре прошлого года, однако попало в сеть только сейчас, сообщает информационно-аналитический канал Redacted News, который ведет экс-журналист Fox News Клейтон Моррис.

"Не следует предавать это огласке людям, у которых нет профессиональной необходимости знать. Это напугает общество, если предать огласке", — говорит один из участников совещания, на котором помимо руководителей федеральной корпорации также присутствовали банкиры и юристы.

"Я думаю, нужно подумать о невольных последствиях уведомления общества, которое доверяет банкам возможно больше, чем мы", — сказал выступавший на совещании под смех других участников.

Другая участница совещания предложила вариант, при котором это возможно. В Китае раскрыли "спусковой крючок" США, направленный против России

"Если мы сделаем объявление в пятницу вечером, люди в нашем положении, готовые принять и понять, скажут: "Да, это срабатывает". И мы увидим, что получится", — сказала она.

Еще один участник встречи предложил уже сейчас обсудить последствия изменений, которые уже произошли с банками: "Я думаю, нам надо сесть и поговорить на долгосрочную перспективу о том, чтобы инвесторы как группа акционеров понимали, что сегодня банки это не то, что было ранее. Принципиально у них нет защиты изначально. Все построено на ожиданиях (того, что банк в полном порядке), и если они (ожидания) не держатся, ничто не удержится".

На этой неделе Fox Business опубликовал новость о том, что Bank of America предрекает спад в 2023 году, а эксперты с Уолл-Стрит ожидают крупнейший с 70-х годов кризис.